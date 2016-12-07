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Звезда «Вечного зова» Альбина Матвеева скончалась в Москве

Народной артистке России было 77 лет

Кадр: youtube.com

Советская и российская актриса театра и кино Альбина Матвеева скончалась в Москве на 78-м году жизни. О смерти артистки сообщили в Союзе кинематографистов России.

«5 декабря на 78-м году после продолжительной болезни ушла из жизни член Национальной академии кинематографических искусств и наук России «Золотой орел», народная артистка России Альбина Борисовна Матвеева»,  говорится в сообщении.

Прощание с Альбиной Матвеевой состоится в Центральном доме кинематографистов в пятницу.

Звезда кинофильма «Вечный зов» в последние месяцы жизни страдала от тяжелого заболевания, пишут Дни.Ру.

Альбина Матвеева родилась 25 января 1939 года. В 1968 году она окончила Московское театральное училище имени Щепкина. Была актрисой Театра на Малой Бронной.

В кино Матвеева снялась в фильмах «Вечный зов», «Берег», «Следствие ведут Знатоки», «Поэма о крыльях».

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Известия // среда, 7 декабря 2016 года

Звезда «Вечного зова» Альбина Матвеева скончалась в Москве

Звезда «Вечного зова» Альбина Матвеева скончалась в Москве Народной артистке России было 77 лет

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