В Орле экс-работник предприятия украл с его территории грузовик

В Орле сотрудники уголовного розыска раскрыли крупную кражу. В ноябре в одной из организаций обнаружили исчезновение автомобиля «МАЗ» и электроинструментов общей стоимостью более 1 млн рублей. В краже подозревается бывший сотрудник предприятия.

Как установили оперативники, злоумышленник проник на территорию и, отжав стеклопакет, пробрался в бытовое помещение. Там он взял ключи от машины, электроинструменты и уехал на грузовике в дачный массив. Потом подозреваемый частично разукомплектовал похищенный автомобиль, сообщает InfoOrel.ru.

Сотрудникам уголовного розыска удалось установить, что вором оказался житель Орла 1983 года рождения, ранее работавший в данной организации. Подозреваемый признался в содеянном.

Сумма ущерба, нанесенного его бывшим работодателям, составила более 1 млн рублей. Похищенное имущество возвращено предприятию в полном объеме.

Возбуждено уголовное дело по статье о краже в особо крупном размере. В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.