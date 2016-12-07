Новости, деловые новости - Известия
Среда,
7 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Страна   |     |   написать авторам

В Орле экс-работник предприятия украл с его территории грузовик

Сумма причиненного ущерба составила более 1 млн рублей

В Орле сотрудники уголовного розыска раскрыли крупную кражу. В ноябре в одной из организаций обнаружили исчезновение автомобиля «МАЗ» и электроинструментов общей стоимостью более 1 млн рублей. В краже подозревается бывший сотрудник предприятия.

Как установили оперативники, злоумышленник проник на территорию и, отжав стеклопакет, пробрался в бытовое помещение. Там он взял ключи от машины, электроинструменты и уехал на грузовике в дачный массив. Потом подозреваемый частично разукомплектовал похищенный автомобиль, сообщает InfoOrel.ru.

Сотрудникам уголовного розыска удалось установить, что вором оказался житель Орла 1983 года рождения, ранее работавший в данной организации. Подозреваемый признался в содеянном.

Сумма ущерба, нанесенного его бывшим работодателям, составила более 1 млн рублей. Похищенное имущество возвращено предприятию в полном объеме.

Возбуждено уголовное дело по статье о краже в особо крупном размере. В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Известия // среда, 7 декабря 2016 года

В Орле экс-работник предприятия украл с его территории грузовик

Сумма причиненного ущерба составила более 1 млн рублей

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Петр Толстой

вице-спикер Госдумы

Все мнения

Мнение

Анатолий Кучерена

адвокат

Все мнения

Мнение

Платон Беседин

писатель

Все мнения

Мнение

Денис Мантуров

министр

Все мнения

Мнение

Андрей Суздальцев

политолог

Все мнения

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке