Кузбасс получит 150 млн на очистку русла реки Абы

На расчистку русла реки Аба Кемеровской области Агентство водных ресурсов России выделяет 151 млн рублей.

Деньги также направят на расширение пропускной способности русла Абы. Это позволит избежать затопления при паводке более 80 подворий. Расширять специалисты будут при помощи экскаваторов. Извлеченный со дна грунт пойдет на частичную рекультивацию отработанного угольного карьера в Новокузнецком районе.



Росводресурсы в 2017 году выделят 27 млн рублей. Мероприятия по очистке реки рассчитаны на три года. За это время берег Абы выровняют и усилят крупным щебнем, передает Сибирское агентство новостей.

Река Аба течет по центру Новокузнецка и впадает в Томь. Сообщается, что она сильно загрязнена.

