Суд арестовал двух человек из группы задержанных в Москве экстремистов

Мещанский суд Москвы взял под стражу до 30 января двух обвиняемых в участии в террористической организации.

Арестован уроженец киргизского города Ош Жоодарбек Токтомуратов. Он получил российское гражданство и проживает в Москве. Также взят под стражу Х. Игамбердыев 1985 года рождения, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Всего следствие просит об аресте 12 предполагаемых участников террористической организации. Они обвиняются в участии в запрещенной в РФ террористической организации «Хизб ут-Тахрир». Все задержанные являются уроженцами государств Средней Азии, у некоторых из них есть российское гражданство и судимости по статьям, связанным с экстремизмом.

Ранее сообщалось, что в ходе крупномасштабной спецоперации в Москве и Подмосковье сотрудники спецслужб задержали более 25 человек, подозреваемых в экстремизме и пособничестве терроризму.

