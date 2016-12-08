Росгвардию вооружат сетеметами

Федеральная служба войск Национальной гвардии (ФСВНГ) получит новейшее оружие нелетального действия, которое позволит сотрудникам дистанционно нейтрализовать преступников или участников массовых беспорядков. Пистолет-сетемет, разработанный Научно-исследовательским инженерным институтом (НИИИ), не только надежно обездвиживает нарушителей, но и в отличие от применяемых в настоящее время спецсредств практически не причиняет боли.

Сетемет выглядит как компактный пластиковый пистолет. К его стволу крепится специальная насадка, внутри которой находится метательная сетка в сложенном состоянии. Изделие достаточно миниатюрно — его длина 25 см, а вес около 1,5 кг, при этом оно способно выстреливать сеть на расстояние до 15 м. Диаметр сети достигает 3 м, что дает возможность одним выстрелом обезвреживать сразу несколько злоумышленников, а встроенный лазерный прицел позволяет достаточно точно поразить выбранную цель.

— В настоящее время работы над устройством уже закончены, в процессе испытаний оно полностью подтвердило все заложенные характеристики, — рассказали «Известиям» в пресс-службе НИИИ. — В течение следующего года сетемет начнет поставляться Росгвардии, дополнив собой штатные спецсредства, — уточнили в НИИИ.

Кроме ручного варианта, сетемет имеет стационарную версию в виде небольшой поворотной башни, которая может устанавливаться на спецавтомобили вместе со штатными водометами и системами отстрела светозвуковых и слезоточивых гранат. Такой вариант изделия способен выбрасывать сеть на еще большее расстояние, позволяя, например, обездвиживать зачинщиков беспорядков, не вступая в прямой контакт с толпой.

— Несмотря на то что в настоящее время новейшее оружие несмертельного действия позволяет пресекать беспорядки практически без жертв, применяемые при этом спецсредства нельзя назвать гуманными — они останавливают нарушителей, причиняя им сильную боль, кроме того, грань между так называемым нелетальным оружием и обычным оружием весьма тонка, — рассказывает «Известиям» военный эксперт Олег Желтоножко. — Оружие, стреляющее резиновыми и пластиковыми пулями, а также мощные водометы могут нанести участникам беспорядков смертельные ранения. Что до использования слезоточивых и светошумовых гранат, то были случаи, когда их применение вызывало у толпы панику, которая приводила к давке и неизбежным жертвам.

По словам эксперта, действительно гуманным оружием можно назвать устройство, нейтрализующее участников беспорядков с помощью сетей.

— Сетемет можно назвать практически идеальным средством нейтрализации бунтовщиков или погромщиков — оно не только не причиняет боли, но и не позволяет им нанести увечий сотрудникам, осуществляющим задержание, — поясняет Желтоножко.

Он отметил, что Росгвардия станет одной из первых в мире силовых структур, имеющих на вооружении сетеметы.

— Системы, позволяющие останавливать злоумышленников с помощью дистанционно метаемых сетей, — последнее веяние в арсенале средств задержания, — говорит эксперт. — Однако они еще не получили массового распространения. При этом в некоторых странах, например в Японии и Таиланде, полиция активно использует сети, набрасываемые на преступников вручную.