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Wi-Fi в поездах МЦК стал частью единой городской сети

В пригородных электричках услуга появится до конца года

Пассажиры Московского центрального кольца теперь могут подключаться к бесплатному интернету сети «Московский транспорт» без идентификации по SMS. В пригородных электричках аналогичная услуга появится до конца года.

Беспроводной интернет в поездах МЦК стал частью единой городской сети со среды. Теперь пользователи на транспорте смогут подключаться к точкам MT_FREE. Каждый раз проходить идентификацию не нужно: если пассажир раньше подключался к интернету в метро или автобусах, то повторно вводить номер телефона и подтверждать личность по SMS уже не будет необходимости, сообщает сетевое издание m24.ru.

Единое Wi-Fi-пространство на московском транспорте под названием MT_FREE включает в себя сеть в метрополитене и поездах МЦК, на наземном городском пассажирском транспорте (автобусы, троллейбусы и трамваи), в поездах и на терминалах «Аэроэкспресса». Это крупнейшая в Европе единая зона доступа к беспроводному интернету. До конца года в нее войдут и электрички.

Известия // среда, 7 декабря 2016 года

Wi-Fi в поездах МЦК стал частью единой городской сети

В пригородных электричках услуга появится до конца года

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