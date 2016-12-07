Памятник Карамзину установят в Оренбургской области

Бронзовый памятник автору «Истории государства Российского» Николаю Карамзину установят в бывшей родовой усадьбе Карамзиных — в селе Преображенка Бузулукского района Оренбургской области. Скульптура высотой 1,3 м была изготовлена в Москве членом Союза художников России Галимом Долмагомбетовым.

Открытие монумента, которое состоится в субботу, 10 декабря, приурочат к 250-летию со дня рождения выдающегося историка и литератора. Средства на изготовление и установку скульптуры собрали неравнодушные жители Бузулукского района, предприниматели и меценаты. Изготовление монумента обошлось в 1,5 млн рублей.

В настоящий момент в селе ведется большая работа по благоустройству территории: на территории сооружен новый парк, где и будет установлен памятник. Возле разрушенной в советское время барской усадьбы Карамзиных расчищена липовая аллея, которой больше 220 лет. В день открытия памятника там будут высажены новые деревья, сообщает РИА «Оренбуржье».

12 декабря исполнится 250 лет со дня рождения великого русского историка, крупнейшего литератора эпохи сентиментализма, прозванного русским Стерном, реформатора русского языка, обогатившего речь словами-кальками, и автора буквы «ё».



Одним из важнейших культурологических вопросов для историков середины XIX века послужил спор историков о месте рождения Карамзина. Историками был доказан факт рождения писателя в Оренбургском уезде. Ученые опираются на исторический документ «Особое свидетельство от дворян» от 18 ноября 1808 года, который подписали прокурор, судьи, родственники, соседи из Оренбургской губернии. Так, содержание документа противоречит официальной версии о рождении Карамзина в Симбирске (ныне Ульяновск), потому что дети, рожденные и выросшие в Симбирской губернии, юридически не могли доказывать родство с помощью жителей Оренбургской губернии. Близкие и родные литератора в свое время утверждали, что Николай Михайлович родился в Оренбургской губернии. Впервые этот факт был подтвержден в книге-альбоме искусствоведа Бориса Заболотских «Н.М. Карамзин. Российский Тацит».