Охотники на мамонтов

Якутию охватила «мамонтовая лихорадка». Несколько дней назад в Якутске задержали трех местных жителей, которые украли у старателя 20 бивней мамонта на 4,5 млн рублей. Месяцем ранее они же похитили 21 бивень мамонта стоимостью более 6,5 млн рублей. Оборот рынка по продажам мамонтовых бивней составляет не менее 3 млрд рублей. «Известия» попытались разобраться, почему возник ажиотажный спрос на столь специфический товар.



Самая громкая история с продажей бивней произошла в 2010 году, когда два россиянина, Михаил Гладышев и Андрей Звонков, наладили вывоз бивней из страны. Они скупали товар у черных копателей. А для оформления разрешений на вывоз бивней в управлении Росохранкультуры использовали недействительные и подложные документы.

В течение нескольких лет криминальный дуэт вывез из России более 100 т бивней, рыночная цена которого составляет до $1 тыс. за 1 кг. За тонну они получали в среднем по $500 тыс. Общий доход составил около $50 млн. Задержали их на таможенном посту Торфяновка под Выборгом, когда злоумышленники везли партию бивней общей массой 2,8 т и стоимостью более $1 млн. Обоих признали виновными по 72 эпизодам контрабанды и приговорили к восьми годам лишения свободы условно.

Ажиотаж вокруг этого бизнеса начался несколько лет назад, когда появились агенты, готовые платить очень большие деньги за бивни. А спрос последних десятилетий на мамонтовую кость порожден частичным запретом ООН 2002 года на торговлю слоновой костью из-за сокращения популяции слонов в Африке и Азии.

Штраф за незаконный промысел бивней в России — всего 3 тыс. рублей. При этом стоимость бивня мамонта может достигать при официальной сдаче 1,8 млн рублей (встречаются находки весом более 100 кг), а за килограмм костей животного можно получить около 25 тыс. рублей.

Стоимость бивней может варьироваться после оценки экспертами. Цена на бивень мамонта договорная. Щепа может стоить 0,5–1,5 тыс. рублей за килограмм, первый сорт и коллекционные бивни — 10–15 тыс. рублей за килограмм. Поэтому при задержании контрабанды часто называются разные цены, которые у неспециалиста могут вызвать вопросы. А наказание, которое предусмотрено законом за такой проступок, — конфискация товара плюс оплата штрафа, который равен двукратной цене изъятого.



По различным оценкам, только на территории Якутии находится около 400 тыс. т бивней, на севере сосредоточены главные костеносные, как их принято называть в геологии, провинции страны. Это примерно 60–80% всех мировых запасов. Ежегодно 20–50 т бивней и костей выдавливаются из вечной мерзлоты Якутии. Но старателям уже мало этой добычи, и они используют водяные насосы, разрушающие более мелкие элементы скелетов доисторических животных. Бивни, не собранные в течение двух лет и не обработанные по консервирующей технологии, разрушаются.

— Если раньше добыча сводилась к поверхностному сбору того, что успело вытаять за короткое лето, то теперь добытчики размывают склоны из брандспойтов, подключенных к мотопомпам, — рассказал «Известиям» эксперт Министерства культуры, палеонтолог Владимир Жегалло. — Они промывают штольни до 60 и более метров вглубь многолетней мерзлоты, извлекая бивни и крупные кости и разрушая все остальные ископаемые остатки.

А в итоге уничтожение слоев вечной мерзлоты и нарушение целостности почвы негативно отражается на экосистеме региона. Грязная вода попадает в реки, и рыба, которой здесь раньше было очень много, ушла. Впрочем, старателям всё равно. Волнуются только ученые-палеонтологи да краеведы.

Старатели берут только бивни или большие кости, черепа мамонтов, которые можно выгодно продать. Остальное нередко уничтожается.

В августе 2015 года были найдены чудом уцелевшие тушки двух пушистых котят пещерного льва.

— Добытчики вышли из штольни перекурить, а бензин кончился, — вспомнил Владимир Жегалло. — Поэтому-то струя воды «на последнем издыхании» вымыла котят из породы, повредив лишь одного из них. Уцелевший котенок поедет на выставку в Вену. Ткани пострадавшего исследуют, в том числе изучают ДНК.

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по экологии и охране окружающей среды Сергей Чернин считает, что «даже передвижение на вездеходах разрушает тонкий почвенный и растительный покров тундры». Добыча кости мамонта методом размыва ведет к необратимым последствиям: усиливаются эрозивные процессы в почве, происходит загрязнение рек, гибнут растения и животные, ухудшается экологическая обстановка в целом.

— В России хватает дельных законов, проблема в том, что не всегда они соблюдаются. В ситуации с добычей кости мамонта необходимо усилить контроль, причем не только со стороны природоохранных органов, — говорит Сергей Чернин. — Коль скоро эта деятельность подлежит лицензированию, необходимо контролировать, насколько она в реальности соответствует условиям лицензионных соглашений. Кроме того, нужно ввести жесткий контроль за рынком сбыта останков доисторических животных.

Рынок добычи мамонтовой кости до сих пор не отрегулирован. Не определено, к чему относить бивни: к части недр или к полезным ископаемым. Десять лет назад в Якутии был принят региональный закон о регулировании пользования и распоряжения остатками мамонтовой фауны, но его опротестовала прокуратура.

В Минприроды Якутии отмечают отсутствие четкой нормативной базы по сбору, реализации, вывозу палеонтологических остатков мамонтовой фауны. Бивни мамонта в соответствии с Общероссийским классификатором полезных ископаемых и подземных вод ОК 032-2002 входят в группировку «коллекционные палеонтологические материалы».

Добывать бивни и кость мамонта можно только по лицензии на сбор минералогических, палеонтологических и других геологических коллекционных материалов согласно п. 6 ст. 6 Федерального закона «О недрах». Большая часть выдается именно на сбор мамонтовой кости на территории Республики Саха (Якутия).

Стоит лицензия Росприроднадзора всего 7,5 тыс. рублей и выдается на пять лет. За 2016 год количество оформленных в Якутии лицензий превысило все выданные за последние три года.

По состоянию на конец августа 2016 года в Абыйском улусе Якутии работает 54 легальных старателя, в Аллаиховском улусе действует 33, в Анабарском улусе — 13, в Булунском улусе — 20, в Нижнеколымском улусе — 17, в Усть-Янском улусе — 148.



После сбора они должны предоставить отчет в Росприроднадзор о том, где были сделаны находки. После этого бивни поступают в их собственность. Продажа и перемещение палеонтологического материала по территории страны свободная. Как правило, старатели продают бивни в Якутске. Часть везут в Москву или Санкт-Петербург, где цены выше. «Известия» позвонили в один из таких московских магазинов.

— Документы на бивни не нужны, — объяснил закупщик. — Цена на материал зависит от класса и сохранности. За целый бивень длинной 2 м мы платим от $15 тыс. за 1 кг.

Поделки стоят еще дороже: нож с маленькой рукояткой из бивня мамонта — 200 тыс. рублей, статуэтка зайца высотой 15 см — 95 тыс. рублей, брошка с профилем девушки размером со спичечный коробок — 10 тыс. рублей. Но это — мелкие поделки. Вырезанный из бивня паровоз, у которого подставкой служит нога мамонта длиной 130 см, стоит 1,5 млн рублей.

Из-за непрозрачности рынка нередко пропадают навсегда ценные для науки находки.

— С Чукотки нам недавно прислали фото головы мамонтенка уникальной сохранности и спросили, сколько мы за нее денег дадим, — рассказал заведующий лабораторией млекопитающих Палеонтологического института им. А.А. Борисяка профессор Александр Агаджанян. — Но мы не выкупаем палеонтологический материал у людей — нет такой возможности. В итоге голова мамонтенка была продана неизвестно кому.

В России небольшой спрос на изделия из бивня мамонта, поэтому большая часть кости идет за границу в виде сырья.

— Из 50 т, добываемых в год, примерно треть уходит за рубеж контрабандой, — рассказал Владимир Жегалло. — Основные покупатели находятся в Гонконге и китайской провинции Хэйлуцзян. Меньше — в Западной Европе и США. В Китай в последнее время половина товара идет непосредственно из Якутии. В Западную Европу — через Москву и Санкт-Петербург. Для вывоза мамонтового бивня за границу нужно получить пакет документов, куда входят согласование Росприроднадзора и разрешение Министерства культуры. Лицензию на экспорт выдает Минпромторг.

Впрочем, немало и тех, кто готов обойти таможню.

— В Якутии появилось много китайских торговцев, — говорит Владимир Жегалло. — Это сплоченная диаспора, которая в случае выгодного дела может аккумулировать солидные денежные средства. При появлении крупных партий бивней они их скупают, чтобы потом продать в Китай. Пытаются переправить всеми известными способами: несут через таможню в клетчатых сумках, прикапывают в вагонах с углем, пытаются договориться с таможенниками о вывозе.

— Дальневосточные таможенники пресекают контрабанду бивней мамонта и рога шерстистого носорога, в том числе и достаточно крупные партии. Изъятые материалы после соответствующего решения суда передаются в музеи, — сказала начальник отделения по связям с общественностью Дальневосточного таможенного управления Полина Стецуренко.

По всему Дальневосточному таможенному управлению в год фиксируется около десяти подобных случаев. По данным «Известий», палеонтологический материал без соответствующих документов чаще всего пытаются вывезти в Китай через Благовещенск. Последний случай — задержание гражданина КНР всё в том же Благовещенске. В кабине грузовика он прятал 11-килограммовый бивень мамонта.



В июне 2016 года в пункте пропуска Амурзет, на границе Еврейской автономной области с КНР, задержали жителя Китая с контрабандными бивнями мамонта. Вес провозимого товара составил 77 кг. Он провозил в водительской кабине 28 бивней. Ему грозит семь лет тюрьмы и штраф до 1 млн рублей.



После работы специалистов, когда бивень превращается в настоящее произведение искусства, он достигает стоимости в миллион долларов. В Китае такие изделия очень популярны.

Эксперты признаются, что в существующем виде бизнес по добыче бивней имеет множество минусов — технология, основанная на размыве почвы, губит тундру. Страна не получает возможную прибыль — за границу уходит сырье, а не изделия.

