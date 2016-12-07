Путин поручил представить к наградам медиков, погибших в Алеппо

Президент России Владимир Путин поручил Министерству обороны страны представить погибших в Сирии российских военных медиков к государственным наградам, а также оказать необходимую помощь семьям врачей. Об этом он заявил на встрече с высшими офицерами и прокурорами по случаю их назначения на вышестоящие должности.

«Рискуя своей жизнью, российские военнослужащие делают всё, чтобы помочь сирийской армии в борьбе с террористами, чтобы спасти жизни мирных граждан. Я прошу Министерство обороны представить всех наших товарищей к государственным наградам и сделать всё, чтобы поддержать в трудную минуту их близких», — сказал Владимир Путин после минуты молчания. Его слова приводит «Федеральное агентство новостей».

В минувший понедельник российское Министерство обороны сообщило о том, что в результате атаки террористов в Алеппо погибла военнослужащая-медик из РФ, еще двое медработников получили ранения. Позже стало известно о гибели еще одной военнослужащей-медика. У каждой из них остались дети.

Накануне после тяжелого ранения скончался полковник Руслан Галицкий — российские медики несколько суток боролись за его жизнь, однако не смогли спасти военного.

