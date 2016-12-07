Главный корпус Приморского океанариума заселят тропическими жителями

Главный корпус Приморского океанариума, который ранее закрылся после гибели дельфинов-белобочек и сивуча, заселят тропическими обитателями. Его новыми жителями станут так называемые хирурги-единороги, попугаи, яванские бычерылы, орляковые скаты и нари-нари. Все рыбы прошли карантин в научно-адаптационном корпусе и готовы занять место в экспозиции «Тропические моря».

Переезд партии в несколько тысяч особей является сложным процессом и проходит в несколько этапов, так как занимает много времени и требует максимальной осторожности. Чуть позже в новый главный корпус переселят и подросших акулят, сообщает РИА PrimaMedia.

Напомним, учреждение было закрыто 7 ноября после гибели морских животных. Детеныш сивуча был обнаружен в ночь на 21 октября с насильственными повреждениями, а дельфины лежали на дне бассейна без признаков жизни. По факту гибели сивуча и двух белобоких дельфинов завели уголовное дело, расследование продолжается.

Скандалы в океанариуме спровоцировали появление нескольких петиций с требованиями наказать виновных в гибели животных в Приморском океанариуме и закрыть океанариум. Обстоятельства гибели животных до сих пор не выяснены. За три года, по данным местных СМИ, в Приморском океанариуме погибло как минимум 14 морских животных.