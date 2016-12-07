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Социологи: россияне из-за экономии тратят только больше

Стремление к дешевым товарам влетает в копеечку

Стратегия экономии в условиях кризиса оборачивается для жителей России лишь ростом затрат на повседневные расходы, выяснили социологи Romir в результате опроса.

В кризис популярность экономии на еде и товарах первой необходимости у россиян резко выросла: в условиях спада реальных доходов они стараются переходить на более дешевые покупки. Однако экономия оказывается мнимой, делают вывод авторы исследования.

«Перераспределение расходов из дорогих категорий на более дешевые в итоге к реальной экономии, увы, не приводит», — цитирует портал anrt.info выводы опроса.

Население пытается заместить товары высокой и средней ценовых категорий, но на дешевую при этом начинает тратить больше, чем сэкономило на более дорогих покупках.

В итоге за минувший год расходы среднестатистической российской семьи на товары повседневного спроса выросли на 12%, уточняют социологи.

В ближайшие пять лет доля россиян, системно оптимизирующих расходы на товары повседневного спроса, по их прогнозу, останется стабильной — на уровне 30% потребителей.

Известия // среда, 7 декабря 2016 года

Социологи: россияне из-за экономии тратят только больше

Стремление к дешевым товарам влетает в копеечку

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