Социологи: россияне из-за экономии тратят только больше

Стратегия экономии в условиях кризиса оборачивается для жителей России лишь ростом затрат на повседневные расходы, выяснили социологи Romir в результате опроса.



В кризис популярность экономии на еде и товарах первой необходимости у россиян резко выросла: в условиях спада реальных доходов они стараются переходить на более дешевые покупки. Однако экономия оказывается мнимой, делают вывод авторы исследования.



«Перераспределе ние расходов из дорогих категорий на более дешевые в итоге к реальной экономии, увы, не приводит», — цитирует портал anrt.info выводы опроса.



Население пытается заместить товары высокой и средней ценовых категорий, но на дешевую при этом начинает тратить больше, чем сэкономило на более дорогих покупках.



В итоге за минувший год расходы среднестатистич еской российской семьи на товары повседневного спроса выросли на 12%, уточняют социологи.



В ближайшие пять лет доля россиян, системно оптимизирующих расходы на товары повседневного спроса, по их прогнозу, останется стабильной — на уровне 30% потребителей.

