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МОК продлил санкции против России на неопределенный срок

Ограничительные меры будут действовать «до дальнейшего уведомления»

Фото: TASS/AP/Pavel Golovkin

Международный олимпийский комитет (МОК) продлил действие ограничительных мер против российских спортсменов на неопределенный срок в связи с допинговыми скандалами. Об этом говорится в материалах спортивной организации.

«Исполком МОКа принял решение продлить временные меры, принятые в отношении России 19 июля до дальнейшего уведомления», — говорится в сообщении, которое приводит ТАСС.

До настоящего момента сроком окончания действия санкций являлось 31 декабря 2016 года.

«Вне Олимпийских игр международные федерации имеют право на любые дополнительные санкции в отношении спортсменов и сопровождающих сотрудников в рамках международных соревнований потенциально вплоть до приостановки членства национальных федераций», — уточняется в сообщении, передает «Спорт-Экспресс».

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) опубликовало первую часть доклада своей независимой комиссии под руководством Ричарда Макларена 19 июля. В докладе говорилось о якобы нарушениях российских спортсменов антидопинговых правил во время зимней Олимпиады в Сочи в 2014 году. После этого МОК рекомендовал международным федерациям по зимним видам спорта отказаться от проведения соревнований под своей эгидой на территории России до 31 декабря 2016 года, сообщает «Федеральное агентство новостей».

9 декабря Макларен должен представить вторую часть доклада о результатах расследования обвинений в употреблении допинга российскими спортсменами на Олимпийских играх в Сочи.

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Известия // среда, 7 декабря 2016 года

МОК продлил санкции против России на неопределенный срок

МОК продлил санкции против России на неопределенный срокОграничительные меры будут действовать «до дальнейшего уведомления»

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