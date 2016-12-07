Россиянин пытался вывезти в Польшу почти 3 кг янтаря

При попытке вывезти в Польшу почти 3 кг янтаря задержан житель Багратионовска Калининградской области. Контрабандиста выявили польские таможенники пограничного перехода в Безледах.



Минерал мужчина провозил в колесных арках и других полостях своего автомобиля. Самый большой кусок найденного янтаря весил более 0,5 кг.



В отношении россиянина возбуждено уголовное дело. Автомобиль и янтарь арестованы, пишет Клопс.Ru.

В 2016 году польские таможенники отобрали у контрабандистов около 330 кг янтаря.

