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Россиянин пытался вывезти в Польшу почти 3 кг янтаря

Контрабанду мужчина прятал в колесных арках автомобиля

При попытке вывезти в Польшу почти 3 кг янтаря задержан житель Багратионовска Калининградской области. Контрабандиста выявили польские таможенники пограничного перехода в Безледах.

Минерал мужчина провозил в колесных арках и других полостях своего автомобиля. Самый большой кусок найденного янтаря весил более 0,5 кг.

В отношении россиянина возбуждено уголовное дело. Автомобиль и янтарь арестованы, пишет Клопс.Ru.

В 2016 году польские таможенники отобрали у контрабандистов около 330 кг янтаря.

Известия // среда, 7 декабря 2016 года

Россиянин пытался вывезти в Польшу почти 3 кг янтаря

Контрабанду мужчина прятал в колесных арках автомобиля

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