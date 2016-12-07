Двухлетний мальчик погиб при пожаре в Амурской области

Двухлетний мальчик погиб при пожаре в жилом доме поселка городского типа Прогресс в Амурской области. Его пятилетнего брата удалось спасти, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

По данным ИА «Амур.инфо», трагедия произошла в одной из квартир пятиэтажного жилого дома. Сообщение о пожаре поступило сегодня в 16.02 (10.02 мск). Открытое горение удалось локализовать через восемь минут. В тушении пожара были задействованы семь спасателей и три пожарные машины.

В результате происшествия также пострадала восьмилетняя девочка, проживающая в соседней квартире, ее доставили в больницу с отравлением угарным газом. О том, были ли взрослые в квартире, на данный момент неизвестно. Причина и виновник пожара устанавливаются.