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В Пензе будут выпускать медтехнику российско-китайского производства

Стороны подписали договор о сотрудничестве

В Пензе планируют выпускать медицинское оборудование российско-китайского производства. Глава региона Иван Белозерцев, гендиректор компании «Титанмед» Андрей Жупиков и руководитель китайской фирмы Shanghai Bojin Medical Instrument Co., Ltd Ван Сицзюн подписали трехсторонний договор о взаимном сотрудничестве.

Компании планируют создать российско-китайское предприятие по производству силового оборудования для медицины. Глава региона обещал оказать инвесторам содействие и создать «самые благоприятные условия». Китайские партнеры попросили юридическую поддержку, передает ИА «Пенза-Пресс».

«Мы знаем, как производить и как продавать продукцию, и у нас есть серьезная заинтересованность не только в российском рынке, но и в локализации производства на этой территории», — отметил глава китайской компании.

Предварительно известно, что стороны договорились открыть предприятие на базе технопарка «Рамеев».

Известия // среда, 7 декабря 2016 года

В Пензе будут выпускать медтехнику российско-китайского производства

Стороны подписали договор о сотрудничестве

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