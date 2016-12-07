В Пензе будут выпускать медтехнику российско-китайского производства

В Пензе планируют выпускать медицинское оборудование российско-китайского производства. Глава региона Иван Белозерцев, гендиректор компании «Титанмед» Андрей Жупиков и руководитель китайской фирмы Shanghai Bojin Medical Instrument Co., Ltd Ван Сицзюн подписали трехсторонний договор о взаимном сотрудничестве.

Компании планируют создать российско-китайское предприятие по производству силового оборудования для медицины. Глава региона обещал оказать инвесторам содействие и создать «самые благоприятные условия». Китайские партнеры попросили юридическую поддержку, передает ИА «Пенза-Пресс».

«Мы знаем, как производить и как продавать продукцию, и у нас есть серьезная заинтересованность не только в российском рынке, но и в локализации производства на этой территории», — отметил глава китайской компании.

Предварительно известно, что стороны договорились открыть предприятие на базе технопарка «Рамеев».

