Террористы обстреляли жилые кварталы в двух сирийских городах

Боевики группировки «Аль Фатех», входящей в «Джебхат ан-Нусру» (обе запрещены в России) обстреляли сирийские города Кафаръа и Аль Фух неуправляемыми ракетами. Об этом сообщает источник, близкий к ситуации.

За 6–7 декабря по городам было выпущено свыше 300 ракет и снарядов. В результате 11 мирных граждан были убиты. Десятки горожан ранены, их состояние оценивается как тяжелое, передает «Федеральное агентство новостей».

По словам собеседника агентства, обстрелы жилых кварталов в настоящее время продолжаются.