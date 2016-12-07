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Террористы обстреляли жилые кварталы в двух сирийских городах

Погибли 11 мирных граждан

Боевики группировки «Аль Фатех», входящей в «Джебхат ан-Нусру» (обе запрещены в России) обстреляли сирийские города Кафаръа и Аль Фух неуправляемыми ракетами. Об этом сообщает источник, близкий к ситуации.

За 6–7 декабря по городам было выпущено свыше 300 ракет и снарядов. В результате 11 мирных граждан были убиты. Десятки горожан ранены, их состояние оценивается как тяжелое, передает «Федеральное агентство новостей».

По словам собеседника агентства, обстрелы жилых кварталов в настоящее время продолжаются.

Известия // среда, 7 декабря 2016 года

Террористы обстреляли жилые кварталы в двух сирийских городах

Погибли 11 мирных граждан

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