Мосгорсуд не обнаружил нарушений при задержании Улюкаева

Мосгорсуд не выявил нарушений прав экс-министра экономического развития России Алексея Улюкаева при его задержании. Соответствующее постановление было принято апелляционной инстанцией.

«Доводы адвокатов о том, что в ходе проведения следственных действий было нарушено право Улюкаева на защиту, являются несостоятельными. Нормы уголовно-процессуального закона, устанавливающие порядок задержания подозреваемого и его право на защиту, нарушены не были», — говорится в документе, текст которого приводит «Федеральное агентство новостей».

Ранее адвокат экс-министра заявил, что права его подзащитного были нарушены при задержании. По его словам, Улюкаеву не было разъяснено право пользоваться помощью защитника с момента задержания — адвокаты были допущены к экс-министру после 9.00 мск 14 ноября, при этом он был задержан накануне в 17.25 мск.



В постановлении отмечается, что Алексей Улюкаев был задержан в 4.30 мск 14 ноября в рамках уголовного дела, возбужденного в 2.00 мск. По информации следствия, защитники ошибочно определили время задержания. Уточняется, что защитники были незамедлительно допущены к участию в уголовном деле после того, как Улюкаев заявил соответствующее ходатайство.

Напомним, об аресте Улюкaeва стало известно в ночь на 15 ноября. По информации следователей, экс-министр получил взятку в размере $2 млн за положительную оценку в отношении сделки по приобретению «Роснефтью» госпакета акций «Бaшнeфти».

Позже в этот же день Улюкaeв был отправлен под домашний арест на два месяца и уволен Владимиром Путиным в связи с утратой доверия.