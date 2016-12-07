Над мэром брянского города нависла угроза уголовного преследования

Мэр города Мглин Брянской области Александр Резунов может в ближайшее время стать фигурантом уголовного дела в связи с незаконной вырубкой деревьев. Природоохранный прокурор Максим Зубко обратился в полицию с заявлением об уничтожении свыше 60 стволов в центральном сквере города.

Зеленые насаждения около здания администрации Мглина были вырублены в феврале 2016 года по указанию мэра, сообщает интернет-газета «Брянские новости» со слов экологов области из организации «Зеленый фронт». По версии властей города, деревья сгнили и представляли опасность для прохожих.

В свою очередь, экологи упирают на то, что деревья и кустарники можно было рубить только при наличии разрешительных документов, которые не были оформлены.

После настойчивых обращений общественности природоохранный прокурор отправил в полицию требование провести проверку и приобщить к делу недостающие документы. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений».



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