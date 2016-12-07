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В особой экономической зоне «Липецк» появятся два новых резидента

В ОЭЗ ППТ «Липецк» зарегистрировано 50 компаний

В особую экономическую зону «Липецк» войдут два новых резидента. Экспертный совет рассмотрел проекты претендентов-новичков.

Как сообщает ИА «Абирег», один из претендентов планирует построить завод по производству шоколадных масс и глазурей. Компания готова инвестировать в реализацию проекта более 1,8 млрд рублей. Производитель намерен использовать сахар липецких поставщиков и сбывать продукцию на российском рынке.

Вторая компания в особой экономической зоне намерена построить завод по переработке кофе на высокотехнологичном оборудовании. Стоимость этого проекта составляет 200 млн рублей. Работы планируется начать в I квартале 2017 года. Завершится строительство, по расчетам, в конце 2019 года.

В ОЭЗ ППТ «Липецк» в настоящее время зарегистрировано 50 компаний. 15 из них освоили 35 млрд рублей, 11 — строят свои предприятия.

Известия // среда, 7 декабря 2016 года

В особой экономической зоне «Липецк» появятся два новых резидента

В ОЭЗ ППТ «Липецк» зарегистрировано 50 компаний

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