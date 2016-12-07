Новости, деловые новости - Известия
Среда,
7 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Общество   |     |   написать авторам

Дерипаска требует взыскать с Черногории сотни миллионов евро

Бизнесмен заявил о незаконной, по его мнению, экспроприации инвестиций в стране

Российский бизнесмен, президент En+ Group Олег Дерипаска подал в суд на Черногорию из-за незаконной, по его мнению, экспроприации инвестиций в стране. Об этом заявил директор по связям с общественностью компании ЦЕАК (кипрская Центрально-Европейская алюминиевая компания) — «дочки» En+, Андрей Петрушинин.

«Господин Дерипаска потребует компенсации на сотни миллионов евро», — приводит его слова «РИА Новости».

До середины 2013 года ЦЕАК управляла предприятиями, которые находятся в частичной собственности бизнесмена в Черногории, передает РЕН ТВ.

По мнению Дерипаски, после его значительных вложений в «комбинат алюминия Подгорица» (КАП) и «Рудник бокситов Никшич» Черногория предприняла ряд «недружественных» шагов для того, чтобы вывести компании из-под контроля предпринимателя. Позже власти страны объявили о намерении вновь национализировать компании, что сделало сотрудничество невозможным.

«Действия Черногории в конце концов привели к тому, что КАП в 2013 году был объявлен неликвидным. Эта мера уничтожила полную стоимость инвестиций господина Дерипаски. До сегодняшнего дня господин Дерипаска не получил никакой компенсации со стороны Черногории», — сообщил Петрушинин.

Представитель компании уточнил, что Дерипаска потребовал арбитражного разбирательства против Черногории по правилам Комиссии ООН по международному торговому праву (UNCITRAL) со ссылкой на двустороннее инвестиционное соглашение между Россией и Союзной Республикой Югославия, которое было подписано в 1995 году.

Место арбитража будет определено позднее.

Известия // среда, 7 декабря 2016 года

Дерипаска требует взыскать с Черногории сотни миллионов евро

Бизнесмен заявил о незаконной, по его мнению, экспроприации инвестиций в стране

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Инфографика

Потребительская корзина: как менялись цены на продукты в России

Потребительская корзина: как менялись цены на продукты в России

Вся инфографика

Мнение

Анатолий Кучерена

адвокат

Все мнения

Мнение

Петр Толстой

вице-спикер Госдумы

Все мнения

Инфографика

Положительная динамика: как менялись прожиточный минимум и МРОТ

Положительная динамика: как менялись прожиточный минимум и МРОТ

Вся инфографика

Мнение

Платон Беседин

писатель

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке