Дерипаска требует взыскать с Черногории сотни миллионов евро

Российский бизнесмен, президент En+ Group Олег Дерипаска подал в суд на Черногорию из-за незаконной, по его мнению, экспроприации инвестиций в стране. Об этом заявил директор по связям с общественностью компании ЦЕАК (кипрская Центрально-Европейская алюминиевая компания) — «дочки» En+, Андрей Петрушинин.

«Господин Дерипаска потребует компенсации на сотни миллионов евро», — приводит его слова «РИА Новости».

До середины 2013 года ЦЕАК управляла предприятиями, которые находятся в частичной собственности бизнесмена в Черногории, передает РЕН ТВ.

По мнению Дерипаски, после его значительных вложений в «комбинат алюминия Подгорица» (КАП) и «Рудник бокситов Никшич» Черногория предприняла ряд «недружественных» шагов для того, чтобы вывести компании из-под контроля предпринимателя. Позже власти страны объявили о намерении вновь национализировать компании, что сделало сотрудничество невозможным.

«Действия Черногории в конце концов привели к тому, что КАП в 2013 году был объявлен неликвидным. Эта мера уничтожила полную стоимость инвестиций господина Дерипаски. До сегодняшнего дня господин Дерипаска не получил никакой компенсации со стороны Черногории», — сообщил Петрушинин.

Представитель компании уточнил, что Дерипаска потребовал арбитражного разбирательства против Черногории по правилам Комиссии ООН по международному торговому праву (UNCITRAL) со ссылкой на двустороннее инвестиционное соглашение между Россией и Союзной Республикой Югославия, которое было подписано в 1995 году.

Место арбитража будет определено позднее.