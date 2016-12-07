Путин поручил проработать конвертацию валюты по сделке с «Роснефтью»

Президент России Владимир Путин поручил главе контролируемой государством второй по размеру российской нефтяной компании «Роснефть» Игорю Сечину проработать схему действий по конвертации значительного объема валюты, которая поступит в бюджет в результате сделки по приватизации 19,5% акций компании. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на брифинге в среду.

«Президент отметил, что в ближайшие дни в страну будет поступать значительный объем валюты, и с тем чтобы избежать каких-либо колебаний курса, необходимо предусмотреть соответствующую поэтапную систему конвертации», — сказал он журналистам.

Представитель Кремля добавил, что президент поручил главе «Роснефти» проработать схему действий с правительством, Министерством финансов и Центральным банком РФ.

Ранее в среду Дмитрий Песков сообщил, что Игорь Сечин доложил Владимиру Путину о завершении сделки по приватизации 19,5% акций «Роснефти». По его словам, покупателем и стратегическим инвестором стал консорциум компании Glencore и катарского суверенного фонда. Представитель Кремля добавил, что сделка по приватизации «Роснефти» принесет в бюджет страны €10,5 млрд.

