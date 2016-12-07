Глава КС связал уголовный проступок с ответственностью юрлиц

Председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин считает, что возможное появление института уголовных проступков, на котором настаивает Верховный суд РФ, не должно являться самоцелью и нуждается в социологическом обосновании. Зорькин обращает внимание на «уязвимость» в идее связать уголовные проступки с административной преюдицией, когда деяние становится преступным, только если до этого лицо уже административно наказывали за то же самое.



— Привлечь к уголовной ответственности за неоднократное правонарушение можно только в том случае, если вся предшествующая процедура обладала гарантиями правосудия, равными тем, которые используются в уголовном процессе, — говорит он.

По его мнению, выходом из этой ситуации (гарантий при разбирательстве по административным делам меньше, чем в уголовном. — «Известия») может стать перевод некоторых административных правонарушений в разряд уголовных проступков. Тогда обвиняемый сможет воспользоваться всеми гарантиями уголовного судопроизводства.

Он также обращает внимание на то, что грань между преступлением, административным или дисциплинарным проступком часто условна — в первую очередь по делам о некоторых видах преступлений в сфере обеспечения общественной безопасности и экономики, связанных с техникой и технологиями.



Но в них трудно найти конкретных виновных, так как неправильное решение становится итогом действий множества исполнителей, считает Зорькин. В значительной мере проблему доказывания по таким делам, по мнению главы КС, могло бы решить введение института уголовной ответственности юрлиц. Но их можно только оштрафовать, лишить лицензии или принудительно прекратить их работу, конфисковать имущество.



— Потому такие деяния нетрудно отнести к разряду не преступлений, а уголовных проступков или уголовных правонарушений, которые обычно не караются лишением свободы, — считает Зорькин.

