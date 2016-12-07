Белый дом сообщил о возможности новых санкций против России

Россию могут ждать новые экономические санкции со стороны США и их союзников. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест.

«Есть ряд вещей, которые рассматриваются, включая некоторые финансовые санкции, которые США могут вводить в координации с нашими союзниками в ряде ситуаций. Я бы определенно не исключал этого в будущем», — приводит его слова «РИА Новости».

Ранее 7 декабря лидеры США, Великобритании, Германии, Франции, Италии и Канады выпустили заявление о возможном введении новых санкций против стран, поддерживающих режим президента Сирии Башара Асада.

Ранее глава комитета бундестага по внешним делам Норберт Реттген и депутат от немецкой партии «Зеленые» Франциска Брантнер потребовали от властей ФРГ и Евросоюза ввести новые санкции против России из-за продвижения правительственной армии Сирии в Алеппо.

Комментируя заявление Реттгена, официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков подчеркнул, что ЕС намеревается ответить санкциями на спасение около 80 тыс. жителей сирийского города.

