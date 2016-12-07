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Очевидец ДТП погиб под колесами микроавтобуса под Иркутском

Став свидетелем аварии, мужчина хотел оказать помощь пострадавшим в ДТП

В Иркутской области 31-летний водитель автомобиля Toyota Camry, ставший очевидцем ДТП, погиб под колесами микроавтобуса Fiat Ducato. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

По данным ИА IrkutskMedia, авария произошла во вторник, 6 декабря, на 24-м км Байкальского тракта, где столкнулись автомобили Subaru Legacy и Renault Koleos. Спустя 20 минут водитель одной из иномарок сообщил в полицию, что на этом же месте микроавтобус Fiat Ducato совершил сбил человека, который остановился на обочине рядом с местом аварии. Из машины вышел мужчина, чтобы предложить помощь пострадавшим в ДТП, однако в результате наезда он погиб на месте.

По данному факту проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Известия // среда, 7 декабря 2016 года

Очевидец ДТП погиб под колесами микроавтобуса под Иркутском

Став свидетелем аварии, мужчина хотел оказать помощь пострадавшим в ДТП

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