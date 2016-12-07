Очевидец ДТП погиб под колесами микроавтобуса под Иркутском

В Иркутской области 31-летний водитель автомобиля Toyota Camry, ставший очевидцем ДТП, погиб под колесами микроавтобуса Fiat Ducato. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

По данным ИА IrkutskMedia, авария произошла во вторник, 6 декабря, на 24-м км Байкальского тракта, где столкнулись автомобили Subaru Legacy и Renault Koleos. Спустя 20 минут водитель одной из иномарок сообщил в полицию, что на этом же месте микроавтобус Fiat Ducato совершил сбил человека, который остановился на обочине рядом с местом аварии. Из машины вышел мужчина, чтобы предложить помощь пострадавшим в ДТП, однако в результате наезда он погиб на месте.

По данному факту проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.