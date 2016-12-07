Путин: контрольный пакет акций «Роснефти» останется у государства

Контрольный пакет акций «Роснефти» после приватизации 19,5% ценных бумаг компании останется у государства.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи с главой «Роснефти» Игорем Сечиным.

«При этом контрольный пакет самой компании остается в руках российского государства — 50 с лишним процентов — в целом это очень хороший результат», — цитирует главу государства «РИА Новости».

Он также поблагодарил руководство компании за хороший результат приватизации.

Покупателями 19,5% акций «Роснефти» и стратегическими инвесторами стал консорциум компании Glencore и катарского суверенного инвестфонда в равных долях.

Сама сумма сделки составила €10,5 млрд.

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