МЧС предупредило Магаданскую область о лавинной опасности

Спасатели распространили экстренное предупреждение из-за опасности схода лавин в Магаданской области.

По данным ИА MagadanMedia, сильный ветер и метель ожидаются в четверг и пятницу в семи районах области. Кроме того, существует вероятность возникновения лавинной опасности в окрестностях Магадана, на юге Тенькинского округа, а также в Хасынском и Омсукчанском городских округах. Чрезвычайные ситуации могут вызвать снежные завалы, повреждения строений, линий электропередачи и линий связи.

Для снижения риска возникновения ЧС спасатели рекомендуют воздержаться жителям региона от выезда за пределы населенных пунктов, особенно через горные перевалы и в лавиноопасные районы.