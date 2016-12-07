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МЧС предупредило Магаданскую область о лавинной опасности

Сход лавин ожидается в ближайшие три дня

Спасатели распространили экстренное предупреждение из-за опасности схода лавин в Магаданской области.

По данным ИА MagadanMedia, сильный ветер и метель ожидаются в четверг и пятницу в семи районах области. Кроме того, существует вероятность возникновения лавинной опасности в окрестностях Магадана, на юге Тенькинского округа, а также в Хасынском и Омсукчанском городских округах. Чрезвычайные ситуации могут вызвать снежные завалы, повреждения строений, линий электропередачи и линий связи.

Для снижения риска возникновения ЧС спасатели рекомендуют воздержаться жителям региона от выезда за пределы населенных пунктов, особенно через горные перевалы и в лавиноопасные районы.

Известия // среда, 7 декабря 2016 года

МЧС предупредило Магаданскую область о лавинной опасности

Сход лавин ожидается в ближайшие три дня

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