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Власти Москвы предупредили горожан о снегопаде с метелью

Также ожидается ветер порывами 15 м/с и выше

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Погода в Москве резко ухудшилась в среду вечером. В столице ожидается сильный снегопад при порывистом ветре 15 м/с и выше. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

— К Москве подошел атмосферный фронт с северо-запада, который принес с собой снег и метели. По прогнозу синоптиков, к 9.00 четверга прирост снежного покрова в Москве составит от 3 до 6 см, — рассказал он корреспонденту «Известий».

Заместитель главы города также сообщил, что в связи со снегопадом в 23.00 на улицы выйдет специализированная техника, которая займется уборкой тротуаров, межквартальных проездов, парковок и дворовых территорий. В 5.00 четверга спецтехника повторно выйдет на улицы, но уже для противогололедной обработки. В 10.00 четверга колонны спецтехники в третий раз выйдут на улицы Москвы для прометания дорожного полотна.

Бирюков также обратился к владельцам автомобилей с просьбой соблюдать правила дорожного движения и парковки в условиях непогоды, а пешеходов — быть внимательными при движении по улицам столицы.

Известия // среда, 7 декабря 2016 года

Власти Москвы предупредили горожан о снегопаде с метелью

Власти Москвы предупредили горожан о снегопаде с метельюТакже ожидается ветер порывами 15 м/с и выше

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