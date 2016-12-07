Лавров на встрече с Керри одобрил американскую инициативу

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о поддержке предложения США по восточному Алеппо от 2 декабря
Фото: ТАСС/Александр Щербак
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о поддержке инициативы США по восточному Алеппо от 2 декабря.
Об этом он заявил на встрече с госсекретарем США Джоном Керри, начавшейся в Гамбурге.
«Я подтверждаю поддержку американской инициативы от 2 декабря», — сказал Лавров в ответ на вопрос журналистов.
Напомним, что 2 декабря в Риме госсекретарь выступил с предложениями по выводу боевиков из восточного Алеппо.
Позже американцы передумали, что, по словам Лаврова, позволит дать передышку террористам.
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