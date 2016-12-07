Лавров на встрече с Керри одобрил американскую инициативу

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о поддержке инициативы США по восточному Алеппо от 2 декабря.

Об этом он заявил на встрече с госсекретарем США Джоном Керри, начавшейся в Гамбурге.

«Я подтверждаю поддержку американской инициативы от 2 декабря», — сказал Лавров в ответ на вопрос журналистов.

Напомним, что 2 декабря в Риме госсекретарь выступил с предложениями по выводу боевиков из восточного Алеппо.

Позже американцы передумали, что, по словам Лаврова, позволит дать передышку террористам.

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