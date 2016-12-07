Новости, деловые новости - Известия
Четверг,
8 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

Лавров на встрече с Керри одобрил американскую инициативу

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о поддержке предложения США по восточному Алеппо от 2 декабря

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о поддержке инициативы США по восточному Алеппо от 2 декабря.

Об этом он заявил на встрече с госсекретарем США Джоном Керри, начавшейся в Гамбурге.

«Я подтверждаю поддержку американской инициативы от 2 декабря», — сказал Лавров в ответ на вопрос журналистов.

Напомним, что 2 декабря в Риме госсекретарь выступил с предложениями по выводу боевиков из восточного Алеппо.

Позже американцы передумали, что, по словам Лаврова, позволит дать передышку террористам.

Читайте также:

Песков: предложение боевикам покинуть Алеппо всё еще в силе

«Армия Алеппо» бросает вызов сирийским войскам

Известия // среда, 7 декабря 2016 года

Лавров на встрече с Керри одобрил американскую инициативу

Лавров на встрече с Керри одобрил американскую инициативуГлава МИД РФ Сергей Лавров заявил о поддержке предложения США по восточному Алеппо от 2 декабря

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Петр Толстой

вице-спикер Госдумы

Все мнения

Мнение

Платон Беседин

писатель

Все мнения

Мнение

Анатолий Кучерена

адвокат

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке