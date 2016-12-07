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Автомобиль с четырьмя пассажирами провалился под лед в Приморье

Трое из них выбрались из воды самостоятельно, а тело четвертого достали спустя два дня

Автомобиль Suzuki Escudo с четырьмя пассажирами провалился под лед в районе устья реки Раздольной в Приморье. Трое из них выбрались из воды самостоятельно, а тело четвертого достали спустя два дня, сообщили в пресс-службе МЧС России по региону.

По данным РИА PrimaMedia, инцидент произошел в воскресенье, 4 декабря. На поиски пострадавших отправилась группа Владивостокского поисково-спасательного отряда.

В понедельник, 5 декабря, пострадавших доставили в Надеждинск, их состояние оценивается как удовлетворительное.

Известия // среда, 7 декабря 2016 года

Автомобиль с четырьмя пассажирами провалился под лед в Приморье

Трое из них выбрались из воды самостоятельно, а тело четвертого достали спустя два дня

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