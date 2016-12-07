Власти Приамурья заморозили цены на пригородные поездки в 2017 году

Цены на перевозку пассажиров в пригородных поездах Амурской области повышаться не будут. Соответствующее решение приняли власти на заседании областного правительства.

Как сообщает «Амур.инфо», стоимость проезда на будущий год останется на уровне 2016 года и составит 95 рублей за 10 пассажиро-километров.

Так, данное решение повлечет дополнительную нагрузку на бюджет области. Ожидается, что размер субсидии на компенсацию выпадающих доходов, связанных с государственным регулированием тарифов и перевозкой льготных категорий граждан, а также школьников, составит более 147 млн рублей. В 2016 году в бюджете области на данные цели было предусмотрено 134,8 млн рублей.

За последние несколько лет в Амурской области наблюдается тенденция по снижению количества перевозимых пассажиров. В 2015 году по сравнению с 2014 годом пассажиропоток снизился на 20,1%, на 2017 год ожидается снижение количества пассажиров на 17,5%.