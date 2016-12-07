Новости, деловые новости - Известия
Четверг,
8 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Страна   |     |   написать авторам

Власти Приамурья заморозили цены на пригородные поездки в 2017 году

Таким образом, стоимость проезда останется на уровне текущего года

Цены на перевозку пассажиров в пригородных поездах Амурской области повышаться не будут. Соответствующее решение приняли власти на заседании областного правительства.

Как сообщает «Амур.инфо», стоимость проезда на будущий год останется на уровне 2016 года и составит 95 рублей за 10 пассажиро-километров.

Так, данное решение повлечет дополнительную нагрузку на бюджет области. Ожидается, что размер субсидии на компенсацию выпадающих доходов, связанных с государственным регулированием тарифов и перевозкой льготных категорий граждан, а также школьников, составит более 147 млн рублей. В 2016 году в бюджете области на данные цели было предусмотрено 134,8 млн рублей.

За последние несколько лет в Амурской области наблюдается тенденция по снижению количества перевозимых пассажиров. В 2015 году по сравнению с 2014 годом пассажиропоток снизился на 20,1%, на 2017 год ожидается снижение количества пассажиров на 17,5%.

Известия // среда, 7 декабря 2016 года

Власти Приамурья заморозили цены на пригородные поездки в 2017 году

Таким образом, стоимость проезда останется на уровне текущего года

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Петр Толстой

вице-спикер Госдумы

Все мнения

Мнение

Анатолий Кучерена

адвокат

Все мнения

Мнение

Платон Беседин

писатель

Все мнения

Мнение

Денис Мантуров

министр

Все мнения

Мнение

Андрей Суздальцев

политолог

Все мнения

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке