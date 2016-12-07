Председатель правления компании «Роснефть» Игорь Сечин вечером 7 декабря доложил президенту России Владимиру Путину о завершении сделки по продаже 19,5% «Роснефти». Долю в компании приобрел консорциум трейдера Glencore и Катарского суверенного фонда за €10,5 млрд, говорится на сайте Кремля.

По словам Игоря Сечина участники консорциума имеют в нем равные доли - по 50%, таким образом, доля каждого инвестора в «Роснефти» составила 9,75% акций.

Сделка с консорциумом предусматривает долгосрочный контракт на поставки российской нефти Glencore, согласование позиций компаний на рынке, создание совместного предприятия по добыче в России и совместное участие в международных проектах, рассказал президенту Игорь Сечин.

Деньги за пакет акций российской компании консорциум должен перевести не позднее 15 декабря 2016 года.



Владимир Путин поздравил главу "Роснефти" с удачно проведенной сделкой.



- Игорь Иванович, хочу вас поздравить с завершением приватизационной сделки по реализации крупного пакета нашей ведущей нефтегазовой компании «Роснефть» – 19,5 процента. Сделка совершена на восходящем тренде стоимости нефти, соответственно, это отражается на стоимости самой компании. В этом смысле время очень удачное, да и общий объём сделки значительный – 10,5 миллиарда евро вместе с компанией «Башнефть», которую вы приобрели совсем недавно, – это 17,5 миллиарда долларов. Даже в первой части – это крупнейшая приватизационная сделка, крупнейшая продажа и приобретение в нефтегазовом секторе в мире за уходящий, 2016 год. При этом контрольный пакет самой компании остаётся в руках Российского государства – пятьдесят с лишним процентов. В целом это очень хороший результат, - сказал он.

Владимир Путин попросил главу «Роснефти» совместно с ЦБ и Минфином разработать схему конвертации валюты от сделки в рубли так, чтобы избежать колебаний курса и влияния на финансовый рынок.

В начале ноября первый заместитель председателя правительства России Игорь Шувалов подписал директиву о продаже пакета российской компании. Согласно документу до 5 декабря акционер нефтяной компании «Роснефтегаз» должен был продать 19,5% «Роснефти» не менее чем за 710,847 млрд рублей. Однако в итоге сумма сделки составила более 714 млрд рублей.

По мнению директора аналитического департамента «Альпари» Александра Разуваева, сделка прошла в соответствии с рыночной конъюнктурой.

- При текущей цене на нефть - $50 за баррель - цена сделки совершенно справедлива. Сделка прошла в рынке. Несмотря на снижение чистой прибыли компании, дивиденды будут на уровне прошлого года. Теперь компания станет более лояльна к акционерам, поэтому я думаю, они могут начать выплачивать дивиденды два раза в год, - сказал Александр Разуваев.

Аналитик Raiffeisenbank по нефтегазовой отрасли Андрей Полищук считает результат сделки удачным.

- Для «Роснефти» это удачное завершение сделки, так как компании не придётся выкупать собственные акции. Сумма сделки соответствует той цифре, которая ранее называлась - $11 млрд, - сказал Андрей Полищук.

Он также добавил, что не исключает новых контрактов между «Роснефтью» и Glencore.



- Glencore и сейчас является партнёром «Роснефти». Возможны и новые контракты, - отметил эксперт.