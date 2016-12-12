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Понедельник,
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Як-42 для птиц и небесной музыки

На ВДНХ открылась выставка по мотивам произведения Оливье Мессиана

Фото: предоставлено пресс-службой проекта «Взлет»

На ВДНХ открылась последняя из пяти выставок цикла «Взлет». На этот раз в салоне самолета Як-42 разместилась аудиовизуальная экспозиция «Квартет на конец света». Ее автор, медиахудожник Елена Скрипкина, вдохновлялась одноименным сочинением Оливье Мессиана.

Квартет для необычного состава (кларнет, скрипка, виолончель и фортепиано) был написан французским композитором в 1941 году в немецком концлагере. Там же состоялось и первое исполнение. После окончания Второй мировой войны Мессиан станет одной из центральных фигур авангарда, а «Квартет на конец света» будет признан шедевром, во многом предвосхитившим дальнейшее развитие музыки. Но Елене Скрипкиной интереснее не находки Мессиана, а лагерная тема вкупе с яркой философией автора.

На фотографиях и мини-инсталляциях — колючая проволока и серое небо, стены салона заняты цитатами из трактатов Мессиана, а в центре композиции помещено условное изображение Франциска Ассизского. Образ этого святого всегда привлекал Мессиана — в 1980-х композитор сочинил про него оперу.

Фото: предоставлено пресс-службой проекта «Взлет»

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Но главный лейтмотив экспозиции — птицы. Мессиан был страстным орнитологом, записывал пение своих любимцев и многократно имитировал его в своих произведениях. В Як-42 видим разноформатные фотоколлажи с изображением пернатых и даже четыре гнезда, размещенных в стеклянных кубах.

Еще одна особенность — метрономы, расставленные в разных частях самолета. Посетители могут поэкспериментировать с сочетанием ударов. Пожалуй, с музыкальной точки зрения это наиболее тонкая находка автора проекта. Мессиан, как известно, создал свою собственную ритмическую систему, одним из принципов которой была полиметрия. Игра с метрономами при всей простоте идеи может восприниматься и как способ интерактивного знакомства со стилем композитора, и как метафора отсчета времени.

Дойдя до кабины пилота, посетитель сможет наконец послушать исходное музыкальное произведение, воспользовавшись висящими наушниками. Хотя лучше всё-таки сделать это заранее: сочинение продолжается час и знакомиться с ним стоя — не очень комфортное занятие.

Главный вопрос, возникающий в связи с работой Елены Скрипкиной: какое отношение Мессиан имеет к самолетам и чем Як-42 обогащает эту концепцию?

Свою версию предлагает куратор проекта Ольга Шишко: «Самолет Як-42, подобно птице, становится метафорой жизни и смерти, свободы и заточения. Оливье Мессиан, вдохновленный книгой Апокалипсис, перекладывает текст на музыку, а Елена Скрипкина создает бесконечную визуальную поэму и музыкальную импровизацию одновременно».

Впрочем, аудиовизуальная инсталляция вполне самостоятельна и могла бы продолжить жизнь и в другом пространстве. Хотя для завершения проекта «Взлет» более символичной темы не придумаешь: отлетав свое, Як-42 на ВДНХ стал пристанищем птиц и небесной музыки.

Справка «Известий»

«Взлет» — конкурсный проект ВДНХ. Участие в нем приняли молодые художники в возрасте до 25 лет. Члены жюри выбрали победителей в пяти номинациях: фотография, искусство, дизайн, архитектура и видеоарт. Каждому из направлений была посвящена отдельная выставка в самолете Як-42.

Известия // понедельник, 12 декабря 2016 года

Як-42 для птиц и небесной музыки

Як-42 для птиц и небесной музыкиНа ВДНХ открылась выставка по мотивам произведения Оливье Мессиана

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