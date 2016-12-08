Керри: на встрече с Лавровым обменялись идеями по Алеппо

Госсекретарь США рассказал о переговорах с главой МИД РФ в Гамбурге
На встрече в Гамбурге состоялся обмен идеями относительно ситуации в Алеппо, следующая беседа должна пройти в четверг, заявил госсекретарь США Джон Керри после переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
Керри отметил, что в центре внимания была тяжелая ситуация в Алеппо, обсуждая эту тему, он рассказал Лаврову о некоторых американских идеях по нормализации ситуации и выслушал встречные предложения российской стороны, передает РИА «Новости».
«Мы намерены связаться утром, чтобы понять, где мы находимся», — сказал Керри.
Напомним, перед встречей с Керри Лавров заявил, что Россия положительно относится к предложениям США по Алеппо, которые были выдвинуты 2 декабря.
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