Керри: на встрече с Лавровым обменялись идеями по Алеппо

На встрече в Гамбурге состоялся обмен идеями относительно ситуации в Алеппо, следующая беседа должна пройти в четверг, заявил госсекретарь США Джон Керри после переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Керри отметил, что в центре внимания была тяжелая ситуация в Алеппо, обсуждая эту тему, он рассказал Лаврову о некоторых американских идеях по нормализации ситуации и выслушал встречные предложения российской стороны, передает РИА «Новости».

«Мы намерены связаться утром, чтобы понять, где мы находимся», — сказал Керри.

Напомним, перед встречей с Керри Лавров заявил, что Россия положительно относится к предложениям США по Алеппо, которые были выдвинуты 2 декабря.

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