Новости, деловые новости - Известия
Четверг,
8 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

Керри: на встрече с Лавровым обменялись идеями по Алеппо

Госсекретарь США рассказал о переговорах с главой МИД РФ в Гамбурге

На встрече в Гамбурге состоялся обмен идеями относительно ситуации в Алеппо, следующая беседа должна пройти в четверг, заявил госсекретарь США Джон Керри после переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Керри отметил, что в центре внимания была тяжелая ситуация в Алеппо, обсуждая эту тему, он рассказал Лаврову о некоторых американских идеях по нормализации ситуации и выслушал встречные предложения российской стороны, передает РИА «Новости».

«Мы намерены связаться утром, чтобы понять, где мы находимся», — сказал Керри.

Напомним, перед встречей с Керри Лавров заявил, что Россия положительно относится к предложениям США по Алеппо, которые были выдвинуты 2 декабря.

Читайте также:

США отозвали свои предложения по выводу боевиков из Алеппо

Известия // четверг, 8 декабря 2016 года

Керри: на встрече с Лавровым обменялись идеями по Алеппо

Госсекретарь США рассказал о переговорах с главой МИД РФ в Гамбурге

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Олег Сафонов

глава Ростуризма

Все мнения

Мнение

Петр Толстой

вице-спикер Госдумы

Все мнения

Мнение

Анатолий Кучерена

адвокат

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке