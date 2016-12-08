Маттео Сальвини рассказал о перспективах снятия ЕС санкций с РФ

Лидер итальянской оппозиционной партии «Лига Севера» Маттео Сальвини рассказал «Известиям» о прошедшем в Италии референдуме по конституционной реформе, собственных политических амбициях на фоне меняющейся ситуации и перспективе снятия европейских санкций с России.

Сальвини отметил, что сейчас уже не важно, какие во время волеизъявления народа в Италии были трудности, хотя кроме технических проблем нарушений не было. Главное, по его словам, это итог референдума, который очень четко расставил все по своим местам.

— Народ Италии сказал «нет» провальной политике Маттео Ренци, его невыполненным обещаниям, его неспособности решить те крупные и серьезные проблемы, которые есть в нашей стране, — сказал Сальвини «Известиям».

Комментируя вопрос о перспективах отмены санкций ЕС против России, оппозиционный лидер отметил, что для подвижек по вопросу отмены антироссийских мер в рамках Италии в стране должна поменяться власть.

— Реальный шаг, который сможет серьезно изменить отношения между Москвой и Римом, будет сделан, когда партия «Лига Севера» будет в правительстве, — сказал он.

Сальвини отметил, что в случае прихода к власти возглавляемые им политические силы немедленно отменять санкции против России, а также будут требовать от других стран ЕС последовать этому примеру.

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Маттео Сальвини: «Мы попросим страны ЕС снять санкции с РФ»