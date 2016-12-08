В России появится новый вид уголовного наказания

Глава управления организации исполнения наказаний, не связанных с изоляцией от общества, Евгений Лукьянец рассказал «Известиям» детали введения в России нового уголовного наказания — принудительных работ и тех изменениях, которые вызовет новая мера в уголовно-исправительной системе с нового года.

По его словам, под принудительные работы могут подпасть лица, совершившие преступления небольшой или средней тяжести. Лукьянец рассказал, что такое наказание может быть предусмотрено и для совершивших особо тяжкие преступления, но впервые, и с условием их классификации в УК РФ как ограниченные по срокам давности до пяти лет, свыше этого мера применяться не будет.

— Это большой перечень статей УК, и решение по выбору меры наказания будет принимать суд. Принудительные работы не могут быть назначены несовершеннолетним осужденным или лицам, признанным инвалидами I или II группы, беременным женщинам или женщинам, имеющим детей в возрасте до трех лет, а также пенсионерам и военнослужащим, — сообщил Лукьянец.

В ФСИН полагают, отметил он, что назначение принудительных работ должно разгрузить колонии-поселения и колонии общего режима. По его словам, правовая система России, таким образом, сделает шаг к гуманизации уголовных наказаний, ведь очень часто изоляция человека от общества ведет к потере его социальных связей, в том числе, с родными и близкими, а также на всю жизнь приобщает осужденного к криминальной субкультуре.

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