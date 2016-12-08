Трамп назначит генерала в отставке министром нацбезопасности

Бывший глава Южного командования ВС США Джон Келли подтвердил, что избранный президент США Дональд Трамп предложил ему пост министра нацбезопасности.

Об этом сообщает телеканал Fox News.

«Меня попросили, и я сочту это за честь», - цитирует ТАСС слова Келли.

В случае назначения бывшего генерала, он станет третьим человеком в администрации Трампа, занимавшим высокий пост в армии США.

Читайте также: Трамп официально выдвинул генерала Мэттиса на пост министра обороны