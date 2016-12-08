Эд Харрис рассказал о съемках футуристического «Мира Дикого Запада»

Актер Эд Харрис, исполнивший одну из ролей в новом масштабном сериале канала HBO «Мир Дикого Запада», рассказывающем в жанре вестерна о парке развлечений будущего, поделился с «Известиями» своими ощущениями от участия в этом проекте и дальнейшими планами.

Четырехкратный номинант на премию «Оскар» и обладатель двух «Золотых глобусов рассказал, что любит жанр вестерна и заинтересовался его скрещиванием с фантастикой. Харрис напомнил, что все его недавние роли были исполнены, в основном, в независимом кино, которое подчас проходит мимо массового зрителя. В случае «Мира Дикого Запада», отметил Харрис, он осознавал, что сериал посмотрит широкая аудитория.

—Технологии сильно опережают развитие человека, и мы не всегда понимаем, что с этим делать — их же можно использовать как во благо человечеству, так и во вред. Причем, последствия могут быть катастрофическими, — рассказал актер о технологической сути вестерна.

По его мнению, вестерны последних лет чрезвычайно стандартизированы и сняты по принципу «чик-чик — и все готово».

А вот в новом сериале, по словам Харриса, дела обстоят иначе. Картина привлекает зрителя «духом вседозволенности», в которую пускаются герои. И этот мотив столь притягателен для аудитории, так как затрагивает в человеке страсть сродни той, которую испытывают охотники на крупного зверя или любые другие люди, не опасающиеся возмездия. Своего персонажа Харрис назвал очень загадочной личностью, о которой ему нельзя много говорить, дабы не раскрыть всех сюжетных моментов.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Эд Харрис: «Технологии опережают развитие человека»