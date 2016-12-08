Саакашвили уволит половину чиновников, став главой Украины

Экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что уволит половину чиновников, если придет ко власти на Украине.

Кроме того, он пообещал сократить налоги и продать госпредприятия.

«В первые же три месяца нашего правительства мы должны сократить налоги на 60%, сократить в два раза госаппарат, я точно знаю, как», – цитирует Саакашвили ТАСС.

Он привел в качестве примера тот факт, что правительство не может найти покупателя на Одесский припортовый завод, поскольку, чиновники в правительстве требуют с иностранных инвесторов взятки.

Саакашвили намерен добиваться победы на выборах в Верховную раду, чтобы инициировать импичмент президента Петра Порошенко.

Ранее он покинул пост губернатора Одесской области, обвинив все руководство страны, включая президента, в коррупции и личном обогащении.

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