Лавров и Керри обсудили прекращение огня в Алеппо

В ходе встречи в среду в Гамбурге госсекретарь США Джон Керри и глава МИД РФ Сергей Лавров сосредоточили внимание на международных усилиях по прекращению насилия и установлению перемирия в Алеппо, а также необходимости обеспечения гуманитарного доступа в город, заявил представитель Госдепартамента Джон Кирби.

Он отметил, что в настоящий момент в гуманитарной помощи нуждаются десятки тысяч жителей Алеппо. В ходе переговоров в Гамбурге, которые будут продолжены в четверг, Керри и Лавров с особым вниманием отнеслись к вопросу прекращения огня в городе и доставке туда помощи, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что Лавров и Керри в ходе встречи в Гамбурге обменялись идеями относительно ситуации в Алеппо. Глава МИД России выразил поддержку американским инициативам, выдвинутым Вашингтоном 2 декабря.

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