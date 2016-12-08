Новости, деловые новости - Известия
Четверг,
8 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

США запустили ракету Delta IV со спутником связи для военных

Аппарат WGS-8 на ближайшие годы обеспечит американскую армию широкополосной связью

С космодрома на мысе Канаверал стартовала ракета-носитель Delta IV, которая выведет на орбиту спутник связи WGS-8 для нужд Минобороны США, сообщила компания United Launch Alliance.

Аппарат восьмой серии системы Wideband Global SATCOM (WGS) должен будет усилить орбитальную группировку США на орбите и обеспечить американских военных широкополосной связью на несколько лет. Координация посредством возможностей этого спутника, как отмечается, будет полезна военным, ведущим боевые действия, передает РИА «Новости».

При помощи системы Wideband Global SATCOM Пентагон обеспечивает передачу данных на высокой скорости между боевыми кораблями, самолетами и наземными войсками. Его возможности позволяют также военным общаться из разных частей мира в режиме конференции с шифрованием данных, кроме этого, аппарат передает информацию о погоде.

Известия // четверг, 8 декабря 2016 года

США запустили ракету Delta IV со спутником связи для военных

Аппарат WGS-8 на ближайшие годы обеспечит американскую армию широкополосной связью

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Олег Сафонов

глава Ростуризма

Все мнения

Мнение

Петр Толстой

вице-спикер Госдумы

Все мнения

Мнение

Анатолий Кучерена

адвокат

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке