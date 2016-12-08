США запустили ракету Delta IV со спутником связи для военных

С космодрома на мысе Канаверал стартовала ракета-носитель Delta IV, которая выведет на орбиту спутник связи WGS-8 для нужд Минобороны США, сообщила компания United Launch Alliance.

Аппарат восьмой серии системы Wideband Global SATCOM (WGS) должен будет усилить орбитальную группировку США на орбите и обеспечить американских военных широкополосной связью на несколько лет. Координация посредством возможностей этого спутника, как отмечается, будет полезна военным, ведущим боевые действия, передает РИА «Новости».

При помощи системы Wideband Global SATCOM Пентагон обеспечивает передачу данных на высокой скорости между боевыми кораблями, самолетами и наземными войсками. Его возможности позволяют также военным общаться из разных частей мира в режиме конференции с шифрованием данных, кроме этого, аппарат передает информацию о погоде.