Обама: экспансия ИГ в 2014 году застала его врасплох

Экспансия ИГ (запрещена в РФ) в 2014 году застала врасплох президента США Барака Обаму

Об этом глава Белого дома заявил в интервью CNN.

«Возможность ИГ организовывать крупные наземные наступления - этого не было на экране моего разведывательного радара», – цитирует Обаму «РИА Новости».

Президент также отметил, что никто не мог предположить, что террористическая организация численностью в 30 тыс. человек сможет захватить значительную часть Ирака и Сирии и провозгласить собственное государство.

Он добавил, что, по его мнению, США предприняла все возможные на тот момент шаги для ликвидации этой угрозы.

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