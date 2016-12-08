МИД Японии официально анонсировал визит Путина 15—16 декабря

Министерство иностранных дел Японии официально анонсировало визит президента РФ Владимира Путина в страну восходящего солнца в период с 15 по 16 декабря.

«Ожидаем, что визит президента Путина поспособствует дальнейшему развитию отношений между нашими странами», — цитирует ТАСС сообщение японского дипведомства.

Также добавляется, что в ходе поездки Владимир Путин встретится с премьер-министром Японии Синдзо Абэ в городе Нагато (префектура Ямагути) и Токио.

Сейчас Россия и Япония ведут активную подготовку к визиту российского президента. Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил журналистам, что в Москве надеются на активизацию экономических контактов с Токио. Тема же заключения мирного договора, по словам пресс-секретаря президента РФ, «находится в проработке» на экспертном уровне.



Ранее министр иностранных дел Японии Фумио Кисида заверил, что японская сторона приложит все усилия к тому, чтобы визит российского президента в страну стал значимым.

Кроме того, как ранее сообщали «Известия», власти Японии приготовили для Владимира Путина подарок: ему вручат щенка породы акита-ину.