Новости, деловые новости - Известия
Четверг,
8 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

Поджигателями в Теннеси, где погибло 14 человек, оказались подростки

Согласно последним данным, в результате пожаров погибли 14 человек и пострадали 150

Власти американского штата Теннеси предъявили обвинения в поджоге двум подросткам. По мнению правоохранительных органов, действия молодых людей привели к распространению лесных пожаров, унесших жизни 14 человек. Вот уже две недели спасательным службам не удается справиться с огнем, передает «Россия 24».

Согласно требованиям местного законодательства, ни пол обвиняемых, ни их возраст или имена не сообщаются.

Согласно последним данным, в результате пожаров пострадали 150 человек. Более полутора тысяч зданий повреждены. Из-за стремительного распространения огня в Теннеси объявили режим чрезвычайного положения. Губернатор заявил, что эти природные пожары стали самыми масштабными на территории Теннеси за последнее столетие.

Читайте также: 

Поджигатель, по вине которого погибли 11 человек в Теннеси, арестован

Жертвами пожаров в штате Теннеси стали как минимум три человека

Известия // четверг, 8 декабря 2016 года

Поджигателями в Теннеси, где погибло 14 человек, оказались подростки

Согласно последним данным, в результате пожаров погибли 14 человек и пострадали 150

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Олег Сафонов

глава Ростуризма

Все мнения

Мнение

Александр Пасечник

аналитик

Все мнения

Мнение

Петр Толстой

вице-спикер Госдумы

Все мнения

Мнение

Анатолий Кучерена

адвокат

Все мнения

Мнение

Нонна Каграманян

общественный деятель

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке