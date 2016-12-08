Поджигателями в Теннеси, где погибло 14 человек, оказались подростки

Власти американского штата Теннеси предъявили обвинения в поджоге двум подросткам. По мнению правоохранительных органов, действия молодых людей привели к распространению лесных пожаров, унесших жизни 14 человек. Вот уже две недели спасательным службам не удается справиться с огнем, передает «Россия 24».

Согласно требованиям местного законодательства, ни пол обвиняемых, ни их возраст или имена не сообщаются.

Согласно последним данным, в результате пожаров пострадали 150 человек. Более полутора тысяч зданий повреждены. Из-за стремительного распространения огня в Теннеси объявили режим чрезвычайного положения. Губернатор заявил, что эти природные пожары стали самыми масштабными на территории Теннеси за последнее столетие.

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