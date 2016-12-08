Суд остановил пересчет голосов на выборах президента США в Мичигане

Мичиганский федеральный апелляционный суд отменил решение о пересчете голосов на выборах президента США в штате Мичиган, так как инициатор этого процесса, лидер «зеленых» Джилл Стайн, получила слишком низкую поддержку избирателей, сообщает Associated Press.

Вместе с тем отмечается, что процесс пересчета голосов в Висконсине вывил, что за Хиллари Клинтон недосчитались 82 голосов. Эта цифра никак не может повлиять на победу Дональда Трампа в этом штате, передает ТАСС.

Инициированный Стайн процесс пересчета голосов в Висконсине уже завершен на 70%. Он показал, что Трамп уверенно победил Клинтон с перевесом в 22 тыс. голосов.

Напомним, экс-кандидат от Партии зеленых подала петиции о пересчете итогов голосования в штатах Висконсин, Мичиган и Пенсильвании. Во всех трех штатах республиканец Дональд Трамп одержал победу с минимальным отрывом от своей соперницы из Демпартии США Хиллари Клинтон.

В то же время позднее Стайн отказалась от пересчета голосов в Пенсильвании.

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