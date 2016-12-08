Ди Каприо встретился с Трампом и дал ему советы по развитию экономики

Избранный президент США Дональд Трамп встретился с оскароносным актером Леонардо Ди Каприо, чтобы обсудить возможности укрепления экономики Америки за счет защиты окружающей среды.

Как сообщил агенству Associated Press представитель фонда звезды Голливуда Терри Тэмминен, встреча состоялась в небоскребе Trump Tower в центре Нью-Йорка. Ди Каприо и Трамп беседовали около полутора часов. На встрече также присутствовали несколько сотрудников переходного штаба Трампа и его дочь Иванка.

Ди Каприо поведал Трампу о своих идеях насчет того, как развитие возобновляемой энергетики может создать миллионы рабочих мест.

Как сообщил Тэмминен, избранный президент проявил интерес к инициативам артиста и заявил, что обязательно встретится с ним снова.

42-летний Леонардо Ди Каприо является одним из самых ярых защитников окружающей среды среди голливудских знаменитостей. В 2014 году артист был назначен послом мира ООН по проблемам климата.

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