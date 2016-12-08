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«Яндекс»: что чаще всего искали пользователи сети в 2016 году

Компания провела ежегодное исследование поисковых запросов

Компания «Яндекс» провела ежегодное исследование о популярности поисковых запросов российских пользователей сети в 2016 году. Всего выделено 11 категорий.

Лидером в категории «Мемы» оказались те самые туфли с красной подошвой, воспетые группой «Ленинград» — «Лабутены» обогнали по популярности придуманное все тем же Сергеем Шнуровым «В Питере — пить» и изречение, приписываемое российскому премьер-министру Дмитрию Медведеву «Денег нет, но вы держитесь».

В категории «События» в лидеры выбились выборы в России и США. «Мужчиной года» стал избранный американский президент Дональд Трамп, «Женщиной года» — телеведущая Ксения Собчак.

Список «Главные премьеры года» возглавили новые модели iPhone.

В категории «Спорт» чаще всего искали Летние Олимпийские Игры 2016 года в Рио-де-Жанейро. В категории «Сериалы» лидеров сразу два — «Игра престолов» и «Физрук». Самым популярным фильмом стал «Отряд самоубийц», который обошел даже «Дэдпула» и «Зверополис».

 Самой популярной игрой стала Slither.io.

Известия // четверг, 8 декабря 2016 года

«Яндекс»: что чаще всего искали пользователи сети в 2016 году

Компания провела ежегодное исследование поисковых запросов

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