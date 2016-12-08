Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Китае

В четверг днем в Синьцзян-Уйгурском автономном районе в Китае произошло землетрясение магнитудой 6,2.

Подземные толчки зафиксировали в 13:15 (8:15 мск) в уезде Хутуби в Чанцзи-Хуэйском автономном округе. Эпицентр подземных толчков находился в 63 км к юго-востоку от города Шихэцзы. Очаг землетрясения залегал на глубине 20 километров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Информация о пострадавших и разрушениях пока не поступала.