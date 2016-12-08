Суд запретил «золотой парашют» экс-главе Собрания депутатов в ЕАО

Суд Еврейской автономной области запретил выплачивать «золотой парашют» экс-председателю Собрания депутатов поселка Бира.



Сумма, которую утвердили депутаты для выходящего на пенсию главы, составила 600 тыс. рублей.

В суд подала глава администрации поселения. Она утверждала, что сумма «золотого парашюта» слишком завышена, она составляет месячный бюджет поселения, сообщает ИА EAOmedia.

В пресс-службе областного суда напомнили, что его решение может быть оспорено в вышестоящих инстанциях в течение месяца.