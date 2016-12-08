Ураган пронесся над Северо-Курильском

Северо-Курильск оказался под властью циклона. Порывы ветра достигали 40 м/с.

По последним данным, в городе повреждены 10 крупных объектов. Среди них несколько жилых домов, у которых сорвало крыши, ЛЭП и главная новогодняя елка на центральной площади. Об этом рассказал ИА SakhalinMedia вице-мэр города Александр Овсянников.



По его словам, восстановительные работы можно будет начать только тогда, когда ветер стихнет.



Сейчас специалисты занимаются оценкой повреждений. На все восстановительные работы есть материалы, отметили в городской администрации.

«Елку мы покупали специально прочную из арочных конструкций, мощнее не бывает. Она многоразовая, ее просто погнуло. Но люди плачут не из-за елки, а из-за кровли», — сказал вице-мэр.

В Сахалинской Гидрометеослужбе сообщили, что циклон пришел с Тихого океана. Он смещается через северные Курилы на север Охотского моря. Уже сегодня ветер в регионе стих.

