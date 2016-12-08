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МИД Пакистана анонсировал сотрудничество с РФ в целях борьбы с ИГ

Москва и Исламабад могут работать вместе в сфере обмена информацией

Москва и Исламабад могут начать сотрудничество в сфере обмена информацией в целях борьбы с террористами «Исламского государства» (ИГ, запрещено в России), однако совместные операции в Пакистане маловероятны.

Об этом сообщила замглавы МИД Пакистана Тасним Аслам.

«Проведение совместных действий представляется маловероятным, потому что в этом регионе ИГ не захватило никакой территории. Существует идеология, которую некоторые люди пытаются распространить. Так что сотрудничество с Россией в этой области следует относить к обмену информацией и мнениями, к примеру, как остановить террористов ИГИЛ в распространении насилия с использованием интернета, СМИ», — заявила пакистанская чиновница, передает «РИА Новости».

Аслам подчеркнула, что ситуация в Пакистане отличается от того, что происходит в Сирии или Ираке, где террористы ИГ завладели территорией.

Известия // четверг, 8 декабря 2016 года

МИД Пакистана анонсировал сотрудничество с РФ в целях борьбы с ИГ

Москва и Исламабад могут работать вместе в сфере обмена информацией

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